29 июня 2022 | Время чтения 5 мин

И Стратегия развития финансового рынка России до 2030 года, и «Основные направления развития финансового рынка на 2022 год и период 2023 и 2024 годов» предусматривают работу СРО, а также отводят таким организациям роль, так сказать, «мягкой силы».

Галина Смирнова, , 22:29 — REGNUM Стало известно, что в банковском сегменте сможет работать всего одна саморегулируемая организация (СРО) и существующей сегодня на финансовом рынке Ассоциации банков России (АБР), возможно, придется переформатироваться. Во всяком случае, такие выводы напрашиваются исходя из предложений Ассоциации, направленных кредитным организациям, являющихся ее членами. Как сообщает издание «Коммерсант», проект новой СРО предлагает, что таковая будет являться единственной организацией в банковском сегменте финрынка, а членство в этой организации будет обязательным для всех банков. Другие финансовые организации, указывается в публикации, «могут стать ассоциированными участниками с совещательным голосом».

Рубль Дарья Антонова © ИА REGNUM

Предполагается, что часть регуляторных функций Банк России передаст вновь создаваемой СРО. Например, полномочия по регулированию в области управления рисками, корпоративного управления, внутреннего контроля, защиты прав клиентов и совершения операций на финансовом рынке. СРО будет также участвовать в вынесении мотивированного суждения ЦБ, оценке фактического и регулирующего воздействия нормативных актов. Причем, в частности вынесение заключения СРО на все законопроекты, касающиеся кредитных организаций и участие в судебных процессах от имени банков, могут стать обязательными. Создать СРО предлагается за счет средств Банка России, а ее функционирование будет осуществляться за счет членских взносов банков.

Банк России Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Вместе с презентацией проекта АБР разослала участникам рынка опросные листы, в которых последние могут отразить свое отношение к предложениям по модели новой СРО. Как оказалось, не все участники рынка восприняли такую инициативу «на ура». Если авторы идеи считают, что предлагаемая ими модель работы СРО позволит снизить регуляторную нагрузку на банки, то ряд самих банков, наоборот, думает, что нагрузка только вырастет. Хотя основной функционал СРО, как пояснил изданию вице-президент АБР Алексей Войлуков, на самом деле предложен в проекте на основании запросов банков. Между тем заметим, речь ведется не просто о создании некой совершенно новой СРО с передачей ей некоторых функций ЦБ и вместе с тем — появлением своего рода обязательств у банков, которых могут обязать войти в СРО, но и еще о реорганизации самой АБР — с переходом её в новый статус — статус саморегулируемой организации.

В мае, как напомнило издание, на совете АБР глава Национальной финансовой ассоциации (НФА) Василий Заблоцкий предложил двум ассоциациям объединиться. Интересы организаций, по сути своей, лежат в одной плоскости: как отмечал Заблоцкий в письме главе АБР Георгию Лунтовскому, обе структуры имеют очевидный интерес к оптимизации регуляторной нагрузки, расходов, продуктов и услуг в виде методологической и консультационной поддержки и работы с законодательными инициативами. Но НФА уже имеет статус СРО, тогда как АБР для объединения необходимо этот статус получить.

Между тем, как считает глава Национального совета финансового рынка (НСФР) Андрей Емелин, саморегулирование станет для банков дополнительным обременением, при получении статуса СРО ассоциации вынуждены будут тратить часть ресурса на выполнение задач ЦБ, автоматически снижая затраты на оппонирование ему же и другим государственным регуляторам. Глава Национального платежного совета (НПС) Алма Обаева отмечает, что в платежном блоке обсуждалась СРО и НПС эту идею поддержал, потому что с ее помощью предполагается регулирование мелких платежных агрегаторов, агентов, и для этой цели создание организации вполне логично. Но привлечение всех банков к СРО — это, по её словам, «немного странно, потому что банков не тысячи и за ними и так ведется достаточно серьезный надзор». Как объяснил в свою очередь Войлуков, «основная идея СРО — это передача ей части функций от регулятора», но проект может измениться в соответствии с результатами опроса участников рынка. Раньше, например, напомнил он, отношение банков к реорганизации АБР в СРО было различным.

Напомним, что создание СРО на финансовом рынке — это планомерная работа регулятора рынка. Так, и Стратегия развития финансового рынка России до 2030 года, и «Основные направления развития финансового рынка на 2022 год и период 2023 и 2024 годов» предусматривают работу СРО, а также отводят таким организациям роль, так сказать, «мягкой силы». Например, в последнем вышеуказанном документе Центробанка говорится, что для развития российского финансового рынка и обеспечения его устойчивости, в том числе внедрения инноваций, расширения набора инструментов, продуктов и сервисов, повышения их доступности, защиты прав потребителя и формирования среды доверия используется широкий набор инструментов, которые применяются в зависимости от специфики решаемых задач.

К основным инструментам воздействия на финансовый рынок, создания условий и стимулов для его развития относятся, в том числе: нормативно-правовое регулирование и надзор; мягкое регулирование в виде кодексов, стандартов саморегулируемых организаций (СРО), рекомендательных писем; создание и развитие элементов цифровой инфраструктуры финансового рынка, обеспечение равного доступа к ней. При этом, как отмечал регулятор, указанные инструменты в целом будут оставаться неизменными, но их специфика, подходы к их применению могут трансформироваться в зависимости от новых трендов и условий развития финансового рынка. В документе регулятор также заявлял о продолжении работы (во взаимодействии с участниками рынка) по определению подходов к роли и полномочиям СРО на финансовом рынке, распространению практики саморегулирования на неохваченные сегменты и обязательного включения агентов по продажам в члены СРО.

Финансовый рынок Katrina.Tuliao

Так что теперешнее обсуждение АБР с участниками рынка форматов новой СРО, вероятно, и есть та самая работа, о которой регулятор говорил в документе. Особую роль СРО в своих стратегических документах на среднесрочную и долгосрочную перспективу регулятор придавал относительно их работы над повышением качества взаимодействия финансовых посредников с клиентами. Как указывал Банк России, именно введение дополнительных стандартов СРО будет этому способствовать.