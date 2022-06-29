Рим, 29 июня, 2022, 21:05 — ИА Регнум. Лидеры правоконсервативных партий Италии 29 июня раскритиковали либералов и популистов за выдвинутые ими законопроекты о легализации разведения каннабиса и упрощения выдачи гражданства детям мигрантов.

Presidenza della Repubblica Маттео Сальвини

«Вместо того, чтобы заниматься проблемами зарплат и налогов, либералы интересуются каннабисом и мигрантами, чем ставят под угрозу работу правительства», — заявил лидер «Лиги» Маттео Сальвини (партия входит в правящую коалицию).

«Либералы и популисты навязывают нам идеологические законы, находящиеся по ту сторону здравого смысла, их идеология интересует их больше, чем экономический кризис и реальные проблемы граждан», — отметила лидер «Братьев Италии» Джорджа Мелони (партия в оппозиции).