Москва, , 20:57 — REGNUM Передовые группы российских войск уже вошли в Лисичанск, сообщил 29 июня глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

Специальная военная операция России в Донбассе и на Украине Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Об этом он сообщил, комментируя опубликованную видеозапись, сделанную на подступах к Лисичанску.

По мнению Кадырова, для освобождения города не потребуется много времени.

«Герой России Замид Чалаев осматривает издалека Лисичанск, город, в который уже вошли первые передовые группы, и который скоро будет освобожден от украинских оккупантов. Особого времени это не займет. Хотя украинские нацики снова расскажут нам сказки об окопавшихся бандеровцах, которые лопатами будут отбивать атаки союзных войск», — написал глава Чечни.

Напомним, Лисичанск находится в оперативном окружении. По некоторым данным, украинские боевики пытаются уходить из города.