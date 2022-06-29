Лос-Анджелес, США, 29 июня, 2022, 20:56 — ИА Регнум. Мэтью Розенгарт, адвокат певицы Бритни Спирс, подал в суд новые документы относительно необходимости дачи показаний в суде её отца Джейми Спирса. Об этом 29 июня пишет TMZ.

Скриншот с YouTube Бритни Спирс

В заявлении Розенгарт называет отца артистки «бессовестным» и «мстительным». Он утверждает, что Джейми Спирс «отказывается просто уйти, как он должен и как поступил бы любой порядочный человек или отец». Адвокат также называет желание Спирса призвать его дочь дать показания в суде относительно её заявлений в соцсетях «морально отвратительным» поступком и «местью».

Ранее Мэтью Розенгарт утверждал, что отец Бритни Спирс скрывается от дачи показаний по делу о злоупотреблении своих полномочий в качестве опекуна певицы. В ответ на это Джейми Спирс заявил, что его дочь должна также предстать перед судом из-за её слов в соцсетях о членах семьи.