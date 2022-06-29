Берёзовский, Свердловская область, 29 июня, 2022, 20:53 — ИА Регнум. В Свердловской области участники организованной преступной группы отданы под суд за хищении топлива из большегрузов, колёс автомобилей и иного имущества. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

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Всего по делу проходят пятеро мужчин. Из них двое являлись организаторами преступной деятельности. Всего им вменяют девять преступных эпизодов.

Скоро их дело рассмотрит Берёзовский городской суд. Материалы туда уже направлены.