Киев, 29 июня 2022, 20:57 — REGNUM В последнее время на Украине усиливаются белорусофобские настроения. Это фиксируют даже лояльные киевскому режиму белорусские оппозиционеры. Белорусско-украинское братство — это абсолютный миф. Неприязнь к белорусам как «соучастникам агрессии» в украинском обществе будет разжигаться всё больше. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM 29 июня высказал политолог Олег Ковалёнок.
«Имперскими замашками» украинских националистов политолог объясняет пренебрежительное отношение к белорусам на Украине в настоящее время. «Отказы в продлении видов на жительство, оскорбления по национальному признаку, использование белорусских боевиков в качестве пушечного мяса — всё это следствие того, что для щирых украинцев белорусы всегда были людьми второго сорта», — считает Ковалёнок.
Как сообщало ИА REGNUM, белорусы в социальных сетях стали всё чаще сообщать о неприязненном к себе отношении со стороны украинцев. У некоторых белорусских активистов это даже отбило желание поддерживать киевский режим.