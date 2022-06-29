Киев, , 20:57 — REGNUM В последнее время на Украине усиливаются белорусофобские настроения. Это фиксируют даже лояльные киевскому режиму белорусские оппозиционеры. Белорусско-украинское братство — это абсолютный миф. Неприязнь к белорусам как «соучастникам агрессии» в украинском обществе будет разжигаться всё больше. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM 29 июня высказал политолог Олег Ковалёнок.

Олег Ковалёнок «Если посмотреть на историю взаимоотношений самостийных белорусов и украинцев столетней давности, то можно убедиться в том, что ни о каком братстве между ними речи быть не может. Киевские сепаратисты во время Гражданской войны высокомерно относились к минским коллегам. Украинская Народная Республика не только не признавала Белорусскую Народную Республику, но и заявляла территориальные претензии на белорусское Полесье. Если кого-то и белорусы и могут обвинять в «имперстве», то в первую очередь украинских самостийников».

«Имперскими замашками» украинских националистов политолог объясняет пренебрежительное отношение к белорусам на Украине в настоящее время. «Отказы в продлении видов на жительство, оскорбления по национальному признаку, использование белорусских боевиков в качестве пушечного мяса — всё это следствие того, что для щирых украинцев белорусы всегда были людьми второго сорта», — считает Ковалёнок.

Как сообщало ИА REGNUM, белорусы в социальных сетях стали всё чаще сообщать о неприязненном к себе отношении со стороны украинцев. У некоторых белорусских активистов это даже отбило желание поддерживать киевский режим.