29 июня 2022 | Время чтения 5 мин

Представьте себе оставшуюся вне российского контроля территорию Украины как место базирования украинской ЧВК в 1 млн человек, которая действует по всему миру в интересах западных ТНК.

Владимир Васильев, , 21:45 — REGNUM Древнекитайский стратег и мыслитель Сунь Цзы считал, что стратегия без тактики — это самый медленный путь к победе, а тактика без стратегии — это просто суета перед поражением. Если говорить о стратегии, то здесь ключевым моментом является целеполагание, т.е. формулирование и постановка целей, обозначающих точное понимание желаемого результата.

Украина Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Президент России Владимир Путин определил цель специальной военной операции на Украине в своём обращении от 24 февраля 2022 года: «Её цель — защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. И для этого мы будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан Российской Федерации».

В последнее время в российских аналитических кругах и в публичном пространстве активно обсуждается вопрос о том, где должны остановиться Вооружённые силы РФ на Украине. Подавляющая часть патриотически настроенных российских экспертов и общественных деятелей выражает мнение, что проводить спецоперацию необходимо до тех пор, пока Россия не выйдет на западные границы Украины.

Только в этом случае будут решены задачи по защите республик Донбасса, демилитаризации и денацификации Украины, только так можно будет прекратить поставки западного оружия Украине, и только тогда НАТО прекратит военное освоение Украины. Военный контроль всей украинской территории — это самая надёжная гарантия проведения демилитаризации и денацификации, а также самая надёжная защита от возрождения укронацизма.

Операция Z Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Однако в последнее время появились слухи, что Россию якобы постараются вынудить к перемирию или миру, предполагающему в лучшем случае российский контроль востока Украины. Условный «Минск-3», как его прозвали в народе. Подготовкой данной мирной инициативы занимаются лидеры ряда европейских стран. Договор предполагает отказ Украины от Крыма и от восточной части страны. Выйти на обсуждение и подписание соглашения планируется в ноябре 2022 года.

Кроме этих слухов есть совершенно конкретный план по урегулированию украинского конфликта, который был выдвинут бывшим госсекретарём США Генри Киссинджером и детализирован его окружением. Данный план предполагает нейтральный статус Украины и в идеале возврат прежнего статус-кво разделительной линии (на Донбассе). Он был опубликован в американском журнале The National Interest 18 июня 2022 года.

Генри Киссинджер University of Michigan's Ford School

Сторонники окончательного разгрома киевского режима и его полной и безоговорочной капитуляции, контроля всей территории Украины справедливо полагают, что любой промежуточный мир будет использован укронацистами для перевооружения на западное оружие, подготовки к новой гораздо более интенсивной и кровопролитной войне на украинской территории.

Обращаю внимание, что англосаксы, модераторы вооружённого конфликта на Украине, — это очень опасные и умные враги России. И они найдут, как наилучшим для себя образом использовать недобитый нацистский режим.

Приведу такой гипотетический пример. Предположим, на линии соприкосновения российских и украинских войск на украинской территории стоит тишина, обе стороны соблюдают некий договор о мире.

Россия, воспользовавшись передышкой, намерена разрешить вопрос блокировки Литвой части сухопутного транзита в Калининградскую область. Исчерпав доступные дипломатические, политические и экономические меры, Москва собирается перейти к применению военной силы против Вильнюса и обнаруживает в Литве 20-25 тысячный воинский контингент Украины, который прибыл сюда по двустороннему договору между Литвой и Украиной вместо боевой группы передового базирования НАТО.

Именно такое количество военных альянса запрашивала каждая из стран Прибалтики в мае 2022 года для повышения уровня своей военной безопасности. Кстати, украинские официальные лица сообщали, что на данный момент мобилизовали в ВСУ уже около миллиона человек и готовы мобилизовать ещё два миллиона при условии их вооружения западным оружием.

Мобилизация. ВСУ. Украина Александр Горбаруков © ИА REGNUM

При указанной выше численности ВС Украины воинский контингент в Литве потенциально может быть и 50, и 100 тысяч человек. При этом НАТО предварительно складирует там необходимое оружие, а Украина перемещает лишь живую силу. Альянс таким образом уходит от прямого военного противостояния с Россией, а мы получаем многочисленного и очень мотивированного военного противника на литовской территории.

Кстати, с подачи англосаксов киевский режим во избежание всяких трений с Москвой может послать в Литву, например, контингент частной военной компании, юридический адрес которой находится на Украине или же в любой другой стране мира. Данная ЧВК предварительно заключит договор с литовским правительством на оказание услуг в сфере безопасности.

А теперь посмотрим на вопрос ещё шире. Представьте себе оставшуюся вне российского контроля территорию Украины как место базирования украинской ЧВК в 1 млн человек, которая действует по всему миру в интересах западных ТНК. При этом западные транснациональные компании проявляют крайнюю заинтересованность в контроле российских ресурсов и российской территории.

Получается, что есть миллионная частная армия, имеющая базу в отдельно взятой стране — Украине, которая может вести захватнические войны, исключая непосредственное участие в них блока НАТО и уменьшая риски развязывания крупномасштабного ядерного конфликта. Кстати, такая ЧВК может и на Тайване оказаться.

Кто-то может счесть изложенное выше просто фантазией, которая весьма далека от реальности. Однако не надо недооценивать англосаксов, их изворотливый ум способен и не на такие вещи.

Один из основателей российской геополитики генерал Алексей Ефимович Вандам (Едрихин) более века назад писал о них: «Простая справедливость требует признания за всемирными завоевателями и нашими жизненными соперниками англосаксами одного неоспоримого качества — никогда и ни в чём наш хваленый инстинкт не играет у них роли добродетельной Антигоны.

Алексей Ефимович Вандам (Едрихин)

Внимательно наблюдая жизнь человечества в целом и оценивая каждое событие по степени влияния его на их собственные дела, они неустанной работой мозга развивают в себе способность на огромное расстояние во времени и пространстве видеть и почти осязать. В искусстве борьбы за жизнь, т.е. политике, эта способность даёт им все преимущества гениального шахматиста над посредственным игроком».

Таким образом, недобитый киевский режим — это риск постоянной войны для России, при том не только на украинской территории. Вопрос украинской государственности должен быть закрыт раз и навсегда. Укронацизм необходимо лишить любой территориальной базы, ни одного квадратного метра украинской земли не должно остаться под его контролем.