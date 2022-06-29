Яссы , , 21:26 — REGNUM Масштабная железнодорожная авария произошла вечером 29 июня в районе уезда Яссы на северо-востоке Румынии. Об этом сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.

А. Провост. Катастрофа на железной дороге между Версалем и Бельвю

По предварительным данным, на одном из перегонов сошли с рельсов 11 вагонов грузового поезда. О жертвах и пострадавших информации нет.

Сообщается о разрушении колеи и обрыве линии электропередачи. Движение поездов на указанном участке полностью остановлено.

Расследованием обстоятельств происшествия занимается специальная комиссия Государственных железных дорог Румынии (CFR).

Читайте ранее в этом сюжете: В Румынии пассажирский поезд врезался в легковой автомобиль