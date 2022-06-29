Лос-Анджелес, США, 29 июня, 2022, 20:45 — ИА Регнум. Американская актриса Дакота Джонсон прокомментировала своё участие в судебном процессе между её коллегами Джонни Деппом и Эмбер Хёрд. Об этом 29 июня пишет Varity.

Цитата из видеоинтервью Дакота Джонсон

Актриса призналась, что она не хотела быть «втянутой» в конфликт её коллег. «Я подумала: «Ради бога, почему? Почему я в этом участвую?»… Пожалуйста, не впутывайте меня в это… Вы представляете, если бы меня вызвали для свидетельских показаний? Я не могу поверить, что люди смотрят (судебные заседания — ИА REGNUM) как шоу. Это как драма в зале суда, и моё сердце разрывается. Это так безумно. Люди такие чертовски странные. Интернет — это дикое, дикое место», — прокомментировала Джонсон.

ИА REGNUM напоминает, что во время судебного процесса по делу о клевете Хёрд на Деппа в Сети «завирусился» ролик 2015 года, в котором Дакота Джонсон реагирует на травмированный палец актёра. На видео Джонсон что-то спрашивает у Деппа, указывая на забинтованный палец — артист отвечает ей что-то и они смеются.

Во время судебного разбирательства Джонни Депп утверждал, что в 2015 году получил травму из-за того, что его экс-супруга Хёрд кинула в него бутылку. Она разбилась и порезала ему руку — якобы поэтому у него не хватает части пальца.