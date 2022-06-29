Лондон, 29 июня, 2022, 20:44 — ИА Регнум. Не ехать на саммит G20 из-за участия в нём президента России Владимира Путина глупо, ведь тогда там будет громче звучать противоположная позиция, заявил 29 июня британский премьер-министр Борис Джонсон, сообщает Bloomberg.

Борис Джонсон

Комментируя многочисленные разговоры о том, что присутствие на саммите вместе с Путиным — это не в духе антироссийского тренда Запада, Джонсон заявил, что, пропустив мероприятие, политик той или иной страны «рискует уступить другим возможности пропаганды».

Глава британского правительства добавил, что будет не в себе от удивления, если увидит на саммите президента России лично — если глава РФ приедет, а не будет участвовать онлайн.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент России как глава страны — участницы G20 получил официальное приглашение на саммит Группы двадцати, который пройдёт на Бали (Индонезия) в середине ноября. Приглашение принято, в Москве решается вопрос о формате участия президента в мероприятии.

Между тем на Западе очень волнуются на тему личного присутствия Путина на мероприятии. Возникли, не ясно на каком основании, предположения, что президент России не едет на саммит.