Салехард, 29 июня, 2022, 20:41 — ИА Регнум. На Ямале продолжаются генетические исследования на предрасположенность людей к онкологии. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

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На сегодня завершён забор биоматериалов — это 200 анализов крови онкобольных ямальцев и 187 их родственников.

Первые результаты исследования ожидаются в декабре 2022 года. Это позволит при выявлении у пациента наследственного опухолевого синдрома, а также родственника пациента — носителя сформировать для них программу скрининга и своевременной диагностики злокачественного новообразования.

Отмечается, что в Ямало-Ненецком округе с 2021 года проводится генетическое тестирование на предрасположенность к онкологии. Анализ позволяет на ранних стадиях выявить склонность к онкологическому заболеванию и провести углублённую диагностику родственникам тех, у кого оно уже было выявлено. В 2021 году тестирование было выполнено 200 ямальцам: 100 онкопациентов и 100 родственников. В половине случаев подтвердилась генетическая предрасположенность.