Серов, Свердловская область, , 20:32 — REGNUM В Серове Свердловской области сбивший насмерть ребёнка гражданин находился за рулём незаконно. Это следует из сообщения пресс-службы облпрокуратуры.

Алкоголь за рулём James Palinsad

По данным ведомства, с 1 января его лишили водительского удостоверения. Основанием стало привлечение к административной ответственности по статье 12.8 КоАП РФ, предусматривающей наказание за вождение в пьяном виде.

Как сообщало ИА REGNUM, днём 29 июня таксист сбил мальчика 2014 года рождения и скрылся. Ребёнок скончался.

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