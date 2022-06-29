Серов, Свердловская область, 29 июня, 2022, 20:32 — ИА Регнум. В Серове Свердловской области сбивший насмерть ребёнка гражданин находился за рулём незаконно. Это следует из сообщения пресс-службы облпрокуратуры.

James Palinsad Алкоголь за рулём

По данным ведомства, с 1 января его лишили водительского удостоверения. Основанием стало привлечение к административной ответственности по статье 12.8 КоАП РФ, предусматривающей наказание за вождение в пьяном виде.

Как сообщало ИА REGNUM, днём 29 июня таксист сбил мальчика 2014 года рождения и скрылся. Ребёнок скончался.