Салехард, 29 июня, 2022, 20:31 — ИА Регнум. На Ямале проводятся научные исследования по улучшению качества российского картофеля. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

(сс) sbj04769 Картофель

Учёные Тюменского научного центра Сибирского отделения РАН и Тюменского государственного университета создают арктический банк здоровых и плодородных сортов картофеля с 2021 года на земельных участках опытной станции в Салехарде.

«Мы реализуем уникальный для России научно-технологический проект — «Арктический банк здоровых сортов картофеля» по производству безвирусного семенного материала», — пояснил руководитель проекта Николай Ренёв.

Уже проведены полевые и лабораторные испытания картофеля в условиях Заполярья для отбора сортов в формируемый банк. Для получения клубневого материала были высажены микрорастения 31 сорта картофеля по 10 единиц каждого сорта. Проведены фенологические наблюдения и лабораторная оценка пораженности растений патогенами. По результатам проверки листового материала методом ИФА-анализа не обнаружено присутствие наиболее вредоносных патогенов PVX, PVS, PVM, PVY, PLRV. Летом 2022 года испытания продолжаются ив — в грунт высажен семенной материал, полученный в 2021 году, а также микрорастения ещё 130 новых сортов картофеля.

Также в июне 2022 года на базе ямальской станции стартовали исследования полярных почв на фитопатогены картофеля, которые проводятся в рамках общероссийского научного проекта по мониторингу почвенных условий.