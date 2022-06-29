Рим, 29 июня, 2022, 20:25 — ИА Регнум. Завершился срок подачи документов на участие в конкурсах по развитию сетей высокоскоростного интернета в Италии, заявил 29 июня министр по делам инновационных технологий Витторио Колао.

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На реализацию этой задачи Италия получила 5,5 млрд евро кредитов и грантов ЕС.

Как сообщалось ранее, власти Италии отчитались об освоении первого транша ЕС в рамках общей для Евросоюза программы реконструкции и развития и запросили второй транш, в объеме 24,1 млрд евро, в том числе 12,6 млрд евро кредитных средств.