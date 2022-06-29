29 июня 2022 | Время чтения 2 мин

Алексей Соколов, , 20:57 — REGNUM Американский судья из Хьюстона временно заблокировал техасский запрет на аборты после того, как союз гражданских свобод США подал иск против Техаса. Похожие споры касательно запрета и легализации абортов разгораются и в других республиканских штатах после того, как 24 июня Верховный суд США отменил постановление от 1973 года, которое делало на федеральном уровне аборты законными: отдельные штаты, пока оно действовало, не имели права запрещать женщине аборт. После отмены постановления некоторые республиканские штаты, обретя законодательную силу в данном вопросе, моментально запретили аборты, однако данные запреты начали блокироваться местными судьями.

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Американские интернет-пользователи обсудили ситуацию под соответствующей публикацией Fox News.

«Все судьи, блокирующие эти законы, являются судьями штатов, а не федеральными судьями. Именно так и должна работать система. Суды штатов рассмотрят эти вопросы, а затем последнее слово останется за волей народа. Проблема была бы в том случае, если бы законы штатов блокировались федеральными судьями», — считает frankpadia.

«Еще один неприятный иск. Они потратят время и деньги, но в конечном итоге аборты будут запрещены», — уверен leftistsworstnightmare.

«Так вот каково будущее нашей страны. Судьи пытаются управлять страной вместо правительства», — негодует mecanik909.

«Это то, чего хотел президент. Теперь суды штатов сами должны выносить решения о законах каждого штата на основании конституции штата», — пишет klik395.

«Система работает. Суды штатов работают над этими законами. Как мы уже говорили, аборт доступен в некоторых штатах. Убрать федеральных судей из бизнеса абортов — это всё равно что убрать Байдена из энергетического бизнеса: все выиграют», — уверен txbart.

«Было время в мире, когда мы боролись за спасение жизней, теперь мы боремся за их прерывание», — переживает toxicriverman.

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«Это многое говорит о нашем обществе, когда мы отказываемся защищать самого невинного из нас… ребенка в материнской утробе», — отвечает PhiloBeddoe58.

«Все эти иски о блокировании законов штатов ни к чему не приведут. Больше нет федеральных законов, которые оправдали бы их отмену», — комментирует animosque.

«Все эти заблокированные законопроекты вернутся в законодательные органы штатов и будут приняты снова, и это расставит все недостающие точки над «и», — уверен joe@aviation.

«Левые и сторонники абортов просто делают свой последний предсмертный вздох и откладывают неизбежное. Эти иски ничего им не дадут, это дело времени», — подчеркивает numberofthebeast.

«Демократы не могут дать определение женщине, но хотят прав на аборты для женщин? Что? Лицемерие в лучшем виде», — осуждает Rockon67 360.

Напомним, что отмена постановления от 1973 г. Верховным судом не запрещает аборты как таковые. Своим решением суд предоставил данный вопрос на рассмотрение штатов. Теперь каждый штат может принимать свои собственные законы касательно абортов.