Нижний Новгород, 29 июня, 2022, 20:15 — ИА Регнум. В ресторанах, кафе и барах Нижегородской области через некоторое время может закончиться импортный крепкий алкоголь, передаёт «Время Н» сегодня, 29 июня.

Alex Brown Алкоголь

По словам главы представительства Федерации рестораторов и отельеров в Нижнем Новгороде Александра Котюсова, причиной тому может стать прекращение поставок виски, текилы и других спиртных напитков из стран Запада.

Он отметил, что на замену завозимому из-за рубежа алкоголю придут водка и настойки, производящиеся в России.

Также представитель федерации сообщил, что вина из Франции, Испании и Италии тоже начнут исчезать из винных карт нижегородских ресторанов.

«Но нельзя не иметь в виду параллельный импорт, по которому оно будет. Что касается дружественных стран, то к ним мы можем отнести такие винодельческие страны, как Аргентина, ЮАР и Чили. В этих странах производится много вина, которое и сейчас есть в меню. Со временем, наверное, его станет больше», — подчеркнул он.

Говоря о российском вине, Александр Котюсов сообщил, что его производится меньше потребностей рынка из-за недостаточного количества виноградников в России.