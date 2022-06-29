София, , 20:15 — REGNUM Представители Болгарской социалистической партии (БСП) отказались продолжать переговоры с партией «Продолжаем перемены» по формированию нового правительства из-за высылки официальной Софией 70 российских дипломатов. Об этом 29 июня сообщает БНР.

«Во всём виноваты русские!» Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Так, номинальный глава «Продолжаем перемены», экс-премьер Болгарии Кирил Петков был одним из инициаторов травли российских посланников.

«Этот человек нивелировал болгарское законодательство и выставил Софию в неприглядном свете на международном уровне, – говорится в заявлении БСП. — Мы не сядем за стол переговоров с его соратниками до тех пор, пока они не гарантируют, что он не будет баллотироваться на пост главы нового Совета министров нашей страны».

На данный момент все контакты между двумя крупнейшими коалиционными силами Болгарии прекращены.

Напомним, накануне ушедший в отставку Петков объявил о намерении Софии в срочном порядке вернуть на родину 70 работников посольства РФ в Софии, а также сотрудников консульских служб нашей страны в Варне и других болгарских городах.

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