Нижний Новгород, 29 июня, 2022, 20:09 — ИА Регнум. Нижегородская область стала одним из лидеров среди регионов России по расходам на беженцев, эвакуированных из Донецкой и Луганской народных республик, передаёт телеканал «RTVI».

Пресс-служба УМВД по Приморскому краю Беженцы из ДНР

Согласно данным с портала госзакупок, на первом месте оказалась Ростовская область, где с 18 февраля по 21 июня заключили контракты на содержание вывезенных из ЛНР и ДНР граждан на 726,4 млн рублей.

На втором месте располагается Нижегородская область, власти которой оформили аналогичные договора на общую сумму в 381,2 млн рублей.

А замыкает тройку лидеров Тульская область, расходы которой на беженцев превысили 296 млн рублей.

Также стало известно о том, что меньше всего денег на содержание эвакуированных дончан и луганцев потратили Пермский край — около 15 тысяч рублей, Самарская область — около 41 тысячи рублей и Волгоградская область — почти 72 тысячи рублей.