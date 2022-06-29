Бишкек, 29 июня, 2022, 20:06 — ИА Регнум. В текущем году в Киргизии нет никаких проблем, связанных с подачей поливной воды. Об этом заявил директор службы водных ресурсов при Министерстве сельского хозяйства Алмаз Сокеев на пресс-конференции сегодня, 29 июня.

Засуха

По его словам, подготовка к поливным работам началась еще с ноября прошлого года, а в этом году она уже завершилась.

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«Министерство финансов без задержек выделило на эти цели деньги. В частности, уже более 1 млрд сомов (688 млн рублей) потрачены на восстановительный ремонт. Наши водные каналы старые — они были построены еще в 90-е годы. Но мы их ежегодно реабилитируем для поддержания в рабочем состоянии», — подчеркнул представитель Минсельхоза.

Напомним, 27 июня 2022 года возле здания Дома правительства Киргизии аграрии из регионов республики провели митинг с требованием решить проблемы нехватки поливной воды и ее несправедливого распределения.

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