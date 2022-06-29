Первоуральск, Свердловская область, 29 июня, 2022, 20:04 — ИА Регнум. В Первоуральске Свердловской области 44-летняя женщина отдана под суд за присвоение более 1,5 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

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По версии следствия, гражданка, будучи заведующей отдела кассовых операций одного банка, осуществляла приходные и расходные операции, а затем удаляла их из системы и присваивала деньги, принадлежащие банку. А для сокрытия недостачи она вносила недостоверную информации.

Её преступная деятельность велась в мая 2017-го — декабре 2021 года. Материалы дела направлены в суд.