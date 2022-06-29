Рим, 29 июня, 2022, 20:03 — ИА Регнум. В настоящее время не существует «рисков эскалации ситуации» в отношениях с Россией, заявил 29 июня премьер-министр Италии Марио Драги.

European Parliament Марио Драги

Однако к такой ситуации нужно быть готовым, добавил он.

Драги сообщил, что число американских солдат в Италии будет увеличено на 70 (в стране расположены около ста американских баз). Также он анонсировал обновление системы противовоздушной обороны в Италии.