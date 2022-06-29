София, , 20:01 — REGNUM Депутаты Народного собрания (парламента) Болгарии отказались принимать постановление о повышении акцизов на табак и табачные изделия в стране. Об этом 29 июня сообщает БНР.

Табак Medkarta.com

Согласно официальной информации, абсолютное большинство нардепов посчитало любое изменение ценовой политики в указанном сегменте «нецелесообразным».

«Увеличение стоимости акцизов может убить табачную промышленность нашей страны в целом и привести к банкротству сотен табачных ферм в частности», – говорится в официальном коммюнике болгарского высшего законодательного органа.

Напомним, ранее правительство Болгарии инициировало рассмотрение возможности лишения производителей табака в стране дополнительных государственных преференций.

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