София, 29 июня, 2022, 20:01 — ИА Регнум. Депутаты Народного собрания (парламента) Болгарии отказались принимать постановление о повышении акцизов на табак и табачные изделия в стране. Об этом 29 июня сообщает БНР.

Medkarta.com Табак

Согласно официальной информации, абсолютное большинство нардепов посчитало любое изменение ценовой политики в указанном сегменте «нецелесообразным».

«Увеличение стоимости акцизов может убить табачную промышленность нашей страны в целом и привести к банкротству сотен табачных ферм в частности», – говорится в официальном коммюнике болгарского высшего законодательного органа.

Напомним, ранее правительство Болгарии инициировало рассмотрение возможности лишения производителей табака в стране дополнительных государственных преференций.