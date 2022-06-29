29 июня 2022 | Время чтения 3 мин

В Сети обсудили слова первого зампостпреда РФ при ООН о том, что российская спецоперация на Украине будет продолжаться до выполнения всех поставленных целей.

Тимур Кондратьев, , 20:31 — REGNUM Заявление первого заместителя постпреда Российской Федерации при Организации Объединенных Наций (ООН) Дмитрия Полянского во время заседания Совбеза ООН о том, что специальная военная операция России на Украине будет продолжаться до выполнения всех поставленных целей, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение об этом 29 июня в социальной сети «ВКонтакте».

Специальная военная операция России в Донбассе и на Украине Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Дмитрий Полянский Un.org

«А вот это правильно. Мы на своём будем стоять до конца. Операцию доведём тоже до финала!» — уверена Агния Е.

Многие пользователи пришли к выводу, что западные страны должны чётко понимать, что Россия от намеченных целей не отказывается и в любом случае доведёт специальную военную операцию на Украине до успешного завершения.

«Ну и правильно — главное предупредить, а потом действовать спокойно, с чистой совестью», — указывает Измаил Г.

«На Западе всё ещё надеются, что российское руководство даст слабину, прогнётся и пойдёт на уступки. Вот такие заявления являются доказательством того, что никаких уступок не будет. Россия будет делать то, что считает нужным и точка», — написал Михаил С.

Некоторые комментаторы отмечают, что спецоперация будет идти к намеченной цели, несмотря даже на бесконечные попытки западных стран нам помешать.

«И правильно. Как бы они ни пытались нам мешать, всё равно наша спецоперация будет закончена с успехом», — считает Айсылу Г.

«Не сомневаюсь в том, что всё окончится успешно. Россия всегда заканчивает то, что начинает. Как бы не хотел нам Запад помешать достичь этой цели, все их попытки тщетны», — убеждён Казимир Б.

«Как бы Запад ни пытался давить, мы покончим с нацистами на Украине и не позволим больше, чтобы Донбасс жил в таком аду дальше, в котором он прожил все эти годы», — написал Демьян Н.

Часть людей считает, что в первую очередь Россия борется на Украине с нацизмом, который как раковая опухоль может снова заразить Европу и привести к колоссальным человеческим страданиям.

«Нужно довести всё начатое до конца, иначе просто нацизм будет снова разрастаться и пойдёт по другим странам», — предупреждает Донат В.

«Цели СВО в любом случае будут выполнены, потому что нацизму на Украине не место и люди не должны страдать», — пишет Яков Д.

Ряд пользователей указывает на то, что помимо глобальных целей, Россия преследует ещё и цель обезопасить себя от присутствия западных войск на территории Украины.

«Всё потому, что опасность для России всё ещё есть и немаленькая. Именно поэтому операция будет продолжаться, пока не ликвидируются все нацистские головорезы!» — поделился своим мнением Матвей Ш.

Украина Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Нашлись и те, кто уверены, что у российской спецоперации нет обратного пути — все цели будут достигнуты и никто нашей стране этого не помешает сделать.

«Обратной дороги нет! Либо все сядут за стол переговоров и примут условия России, либо же Россия возьмёт всё сама. Пора уже всем понять, что с Россией придётся считаться. У неё есть свои интересы», — написала Марина П.

Напомним, 29 июня первый заместитель постпреда Российской Федерации при Организации Объединенных Наций Дмитрий Полянский заявил на заседании Совбеза ООН о том, что специальная военная операция России на Украине будет продолжаться до выполнения всех поставленных целей.