Рим, 29 июня, 2022, 19:52 — ИА Регнум. За минувшие сутки в Италии выявлено более 94 тысяч новых случаев коронавируса, сообщили 29 июня в министерстве здравоохранения.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коронавирус

248 носителей вируса помещены в отделения интенсивной терапии. 69 зараженных скончались.

За все время эпидемии в Италии было выявлено почти 18,5 миллиона случаев коронавируса (населения страны — 59 миллионов человек). Привиты более 80% жителей.