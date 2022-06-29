Москва, , 19:49 — REGNUM Режиссёры Фёдор Бондарчук и Валерий Тодоровский объединятся для работы над сериалом «Акрисы» для сервисов «Кинопоиск» и Wink. Соответствующая информация появилась на сайте «Кинопоиска» 29 июня.

Федор Бондарчук Дарья Драй © ИА REGNUM

Бондарчук поставит шоу, а продюсером выступит Тодоровский. Сценарием занималась актриса Паулина Андреева.

«Для меня большая честь — работать с продюсером Валерием Петровичем Тодоровским. Я очень благодарна ему за доверие и совместное творчество. Сериал «Актрисы» — это очень честная история о главных героях мира театра и кино, актерах. Кто эти люди? Какие они в жизни? К чему они стремятся? Чем они отличаются от людей других профессий? Мы поднимаем в этой истории главные вопросы для каждого человека — смерть, любовь, страх, успех, потеря — и говорим о том, как проживают их те, для кого испытывать чувства не только жизнь, но и работа», — поделилась Андреева.

Добавим, что проект будет состоять из десяти эпизодов. Дата выхода сериала пока неизвестна.

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