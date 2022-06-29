Таллин, , 19:35 — REGNUM На саммите НАТО, прошедшем в Мадриде, принято решение сформировать на территории Эстонии структуры НАТО, соответствующей штату дивизии, сообщил 29 июня эстонский министр обороны Калле Лаанет.

НАТО Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По его словам, структура дивизии будет создана при помощи Британии и она будет встроена в командную структуру НАТО.

«Командную структуру дивизии Эстония создаст при поддержке Великобритании. Структура дивизии начнет создаваться в ближайшие месяцы. Дивизия встроится в командную цепочку НАТО. Великобритания решила выделить дополнительную бригаду для защиты Эстонии, штабной компонент и другие подразделения», — сказал Лаанет.

Также он радостно сообщил, что британские подразделения будут отрабатывать оборону Эстонии в мирное время.

Кроме того, в Эстонии останутся два британских батальона, а также французская и датская роты.

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