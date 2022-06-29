В Эстонии заявили о создании в стране дивизии НАТО
Таллин, 29 июня, 2022, 19:35 — ИА Регнум. На саммите НАТО, прошедшем в Мадриде, принято решение сформировать на территории Эстонии структуры НАТО, соответствующей штату дивизии, сообщил 29 июня эстонский министр обороны Калле Лаанет.
По его словам, структура дивизии будет создана при помощи Британии и она будет встроена в командную структуру НАТО.
«Командную структуру дивизии Эстония создаст при поддержке Великобритании. Структура дивизии начнет создаваться в ближайшие месяцы. Дивизия встроится в командную цепочку НАТО. Великобритания решила выделить дополнительную бригаду для защиты Эстонии, штабной компонент и другие подразделения», — сказал Лаанет.
Также он радостно сообщил, что британские подразделения будут отрабатывать оборону Эстонии в мирное время.
Кроме того, в Эстонии останутся два британских батальона, а также французская и датская роты.