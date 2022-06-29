Таллин, 29 июня, 2022, 19:35 — ИА Регнум. На саммите НАТО, прошедшем в Мадриде, принято решение сформировать на территории Эстонии структуры НАТО, соответствующей штату дивизии, сообщил 29 июня эстонский министр обороны Калле Лаанет.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

По его словам, структура дивизии будет создана при помощи Британии и она будет встроена в командную структуру НАТО.

«Командную структуру дивизии Эстония создаст при поддержке Великобритании. Структура дивизии начнет создаваться в ближайшие месяцы. Дивизия встроится в командную цепочку НАТО. Великобритания решила выделить дополнительную бригаду для защиты Эстонии, штабной компонент и другие подразделения», — сказал Лаанет.

Также он радостно сообщил, что британские подразделения будут отрабатывать оборону Эстонии в мирное время.

Кроме того, в Эстонии останутся два британских батальона, а также французская и датская роты.