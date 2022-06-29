Ростов-на-Дону, , 19:32 — REGNUM Предприятия и организации Ростовской области отправили жителям Донбасса ещё более 50 тонн гуманитарной помощи. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 29 июня.

Сбор гуманитарной помощи ДНР и ЛНР Василий Иванов © ИА REGNUM

В июне из Ростовской области с гуманитарным грузом для городов и районов Луганской и Донецкой Народных Республик выехали десять грузовиков. На границе конвои встретили военнослужащие Народной милиции ЛНР. Продовольствие, питьевая вода и товары первой необходимости доставлены мирным жителям Кременной, Первомайска, Горского, Золотого, поселка Фрунзе и других населённых пунктов.

«Из Ростовской области жителям нашего района доставлено 14 тонн гуманитарной помощи: питьевая вода, которая нам жизненно необходима, продукты питания и товары первой необходимости. Воду и муку мы, в том числе, передаем пекарням для выпекания социального хлеба», — отметил советник главы администрации Кременского района Владимир Лысенко.