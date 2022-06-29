Москва, , 19:37 — REGNUM Отец марокканского наёмника Ибрагима Саадуна, воевавшего на стороне ВСУ и взятого в плен под Мариуполем (ДНР), просит помиловать его сына. Текст обращения опубликован в телеграм-канале Маргариты Симоньян.

Батальон «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в деревне во время патрулирования под Мариуполем. 2014 год Carl Ridderstråle

Тахер Саадун обратился с открытым письмом к президенту России Владимиру Путину, пытаясь объяснить, почему надо помиловать его сына, приговорённого в ДНР к смертной казни за военные преступления.

Он, отмечается в телеграм-канале, обратился с этим письмом в арабскую редакцию RT. В своём обращении он называет сына «марокканским студентом». По словам отца, юноша приехал на Украину учиться, но оказался не с теми людьми.

«В 2021 году ввиду юного возраста Ибрагима и отсутствия у него жизненного опыта его сумели обманным путем привлечь на военную службу в украинскую армию на контрактной основе, — сообщает автор обращения. — При этом он не уведомил нас и не посоветовался с нами».

По его словам, окружение сына «способствовало формированию в нём другой личности, подпитываемой его юношеским энтузиазмом и юношеским отрицанием устоявшихся норм». Саадун заявил, что плен сына оказался для семьи «полной неожиданностью». Он уверен, что приговорённый к смерти стал «жертвой манипуляций и промывки сознания неопытных молодых людей».

Взывая к отцовским и религиозным чувствам президента России, марокканец заявил, что надеется на помилование.

Напомним, Саадун приговорёны судом ДНР к смертной казни 9 июня. Стоит отметить, что в ДНР на протяжении всего существования республики действовала смертная казнь, о чём известно за рубежом. Это не первый случай, когда наёмники раскаиваются в своём решении воевать на стороне ВСУ.

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