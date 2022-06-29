29 июня 2022 | Время чтения 3 мин

В сети обсудили уход из России крупнейшего в мире производителя алкоголя Diageo.

Артур Савин, , 19:54 — REGNUM Информация, согласно которой крупнейший мировой производитель алкоголя Diageo, в числе брендов которого Smirnoff, Black Label, Johnnie Walker, Guinness, Baileys, Captain Morgan и другие, полностью прекратил отгрузку и продажу своей продукции в России, стала поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение об этом 29 июня в социальной сети «ВКонтакте».

Луи Анкетен. Пьющий (фрагмент). 1892

«Кого они напугать собрались? Насчёт выпить и вкусно закусить в России никогда проблем не было!» — написала Лилия И.

Многие пользователи восприняли эту новость с нескрываемой тоской, потому что уходящие с российских полок марки алкоголя пришлись по душе большому количеству граждан России.

«У любителей вискаря настал глубочайший траур. И продолжится до тех пор, пока не появятся аналоги ушедшего, как в случае с колой», — поделился своим мнением Григорий К.

Некоторые комментаторы отмечают, что чем меньше будет алкоголя, тем будет лучше всему российскому народу.

«Вот уж чего не жаль абсолютно, так это алкоголя, тем более импортного», — пишет Артём Л.

«Не вижу ничего в этом плохого. Алкоголя меньше будет! Да и кому нужно, есть же много других кампаний, а не только эта», — указывает Самсон С.

Эдвард Штробель. В винном погребке (фрагмент). 1885

Часть людей считает, что любители качественного алкоголя не окажутся обездоленными, потому что существует достаточное количество достойных аналогов продукции компании Diageo.

«Все эти бренды — лишь распиаренный товар. А по факту любой алкоголь — это разведённый спирт, более или менее крепкий и с разным вкусом. Так что аналоги будут ничем не хуже, но и не лучше», — уверен Сергей Д.

«Ну и плевать. Помимо этого производителей ещё масса есть. Одни крымские и кубанские вина чего только стоят!» — отметил Модест С.

«Крым, Кубань, Кавказ — ваш выход!» — написал Андрей Б.

Ряд пользователей уверена, что зарубежные компании уходят с российского рынка не по своей воле, а потому что Запад выкручивает им руки.

«Их заставили уйти, выхода не было. По факту 98% уходящих, мягко говоря, сожалеют об уходе и не хотят терять прибыль», — считает Максим Б.

«Самое главное — громко об этом сказать, т.е. «громко хлопнуть дверью», а потом тихонечко дверь приоткрыть и продолжать без шума вести бизнес в России. Схема уже многократно обкатана, ничего нового», — пишет Елена З.

Нашлись и те, кто уверены, что благодаря параллельному импорту все ушедшие из России бренды так или иначе окажутся на полках российских магазинов.

«Да-да, пускай уходят. Всё равно ведь будут скрытно ввозить. От нас никто почти не ушёл всерьёз, лишь формальные заявления сделали и всё», — отметил Владислав Б.

«Ну, уходят и уходят. Значит, приедут обратно через параллельный импорт. Нам-то, по сути, разницы никакой. У нас всегда спокойно можно было купить товары, попавшие под санкции еще с 2014 года. Никаких проблем не будет», — убеждён Демьян Н.

Напомним, 28 июня РИА Новости опубликовало материал со ссылкой на собственные источники, согласно которому крупнейший мировой производитель алкоголя Diageo, в числе брендов которого Smirnoff, Black Label, Johnnie Walker, Guinness, Baileys, Captain Morgan и другие, полностью прекратил отгрузку и продажу своей продукции в России.