Блогер построила в центре Москвы «дом» из лапши быстрого приготовления
Москва, 29 июня, 2022, 19:23 — ИА Регнум. Блогер Илона Дрожь (Илона Некрасова) собрала одноэтажный «дом» с троном из упаковок лапши быстрого приготовления «Доширак». Она опубликовала ролики и фото получившегося строения у себя в аккаунте в Instagram (организация, деятельность которой запрещена в РФ) 29 июня.
(сс) Takeaway
Лапша быстрого приготовления
Основу «дома», который блогер строила вместе с учениками своего курса, составили коробки из-под лапши, скреплённые скотчем. А вот трон на ножках был сложен из отдельных пачек продукта.
Добавим, что точное количество пачек «Доширака», которое ушло на строительство «здания», неизвестно.