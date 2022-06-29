Москва, 29 июня, 2022, 19:23 — ИА Регнум. Блогер Илона Дрожь (Илона Некрасова) собрала одноэтажный «дом» с троном из упаковок лапши быстрого приготовления «Доширак». Она опубликовала ролики и фото получившегося строения у себя в аккаунте в Instagram (организация, деятельность которой запрещена в РФ) 29 июня.

(сс) Takeaway Лапша быстрого приготовления

Основу «дома», который блогер строила вместе с учениками своего курса, составили коробки из-под лапши, скреплённые скотчем. А вот трон на ножках был сложен из отдельных пачек продукта.

Добавим, что точное количество пачек «Доширака», которое ушло на строительство «здания», неизвестно.