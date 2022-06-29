Вашингтон, 29 июня, 2022, 19:52 — ИА Регнум. В США 29 июня вынесут приговор американскому певцу R Kelly, который ранее был признан виновным в торговле людьми и сексуальных домогательствах к детям и женщинам. Об этом сообщает Reuters.

Скриншот с YouTube R.Kelly

Прокуроры считают, что 55-летнего певца стоит отправить за решётку минимум на 25 лет. Также утверждается, что певец вел себя крайне «пренебрежительно» по отношению к своим жертвам, а во время суда не проявил раскаяния.

Ранее ИА REGNUM сообщало о начале судебного процесса над американским певцом и звездой R& B R Kelly.