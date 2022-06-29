Минск, , 19:19 — REGNUM Минский городской суд 29 июня рассмотрел жалобу учредителей белорусской общественной организации «Бессмертный полк Победы» на отказ в государственной регистрации главным управлением юстиции Мингорисполкома. Шесть раз белорусские активисты международного движения «Бессмертный полк» пытались получить легальный статус, чтобы подавать заявки на шествия в День Победы и проводить мероприятия по сохранению исторической памяти.

Обсуждение обоснования отказа в госрегистрации «Бессмертного полка» © ИА REGNUM

Шесть раз они получали от ГУЮ Мингорисполкома отказы в госрегистрации, без которой полноценная деятельность невозможна. Пять раз им отказывали в регистрации, ссылаясь на орфографические ошибки и тому подобное. В 2022 году чиновники предложили отказаться в названии организации от слов «Бессмертный полк».

Обжаловать очередной отказ в госрегистрации под новым названием пытались шесть граждан из числа учредителей ОО «Бессмертный полк"/"Бессмертный полк Победы»: Валерий Драко, Андрей Иванов, Василий Зеликов, Александр Романько, Генрих Симановский и Леонид Школьников. ГУЮ Мингорисполкома представляли сотрудницы этого органа Ольга Драчан и Светлана Туз. Судебное заседание проводила Елена Шемет.

Драчан представляла ГУЮ Мингорисполкома и на предыдущих судебных разбирательствах по отказу управления в госрегистрации «Бессмертного полка». Она не смогла дать внятных ответов на вопросы представителей белорусской общественности о причинах, по которым ГУЮ Мингорисполкома не помогает в государственной регистрации общественной организации хранителей исторической памяти, а наоборот — всячески этому противодействует.

Судебное решение по жалобе учредителей белорусской ОО «Бессмертный полк Победы» будет оглашено 30 июня в 9.30. Оно станет знаковым накануне большого государственного праздника — Дня независимости, который отмечается 3 июля в память об освобождении столицы Белоруссии города-героя Минска от немецко-фашистских захватчиков.