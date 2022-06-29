Бишкек, , 19:16 — REGNUM Милиция разыскивает хулигана, облившего краской забор посольства России в столице Киргизии. Об этом сообщили в УВД Первомайского района сегодня, 29 июня.

Краска Keely O'Shannessy

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По имеющейся информации, инцидент произошёл ночью 27 июля — около 2:30 по местному времени неизвестный мужчина плеснул красную краску на ограждение российского диппредставительства, после чего сразу же убежал.

Правоохранительные органы проводят необходимые следственные мероприятия по факту нападения на посольство России. Следы краски с забора уже удалили.

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