Вашингтон, , 19:13 — REGNUM Глава военного ведомства США Ллойд Остин провёл телефонные переговоры с украинским министром обороны Алексеем Резниковым, сообщает 29 июня пресс-служба Пентагона.

Украина Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Уточняется, что обсуждалось влияние американской помощи на ход боевых действий на Украине.

«Министр Остин представил актуальную информацию о мерах поддержки безопасности Украины и обменялся взглядами с министром Резниковым на ситуацию на поле боя», — указано в сообщении.

Кроме того, обсуждались планы следующей встречи международной контактной группы по Украине, которая пройдет в июле текущего года.

Напомним, ранее в Белом доме заявили о намерении предоставить Украине современные системы ПВО средней и большой дальности.

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