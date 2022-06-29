29 июня 2022 | Время чтения 3 мин

Надир Керимов, , 19:40 — REGNUM Генсек НАТО Йенс Столтенберг объявил, что Турция, до последнего времени бывшая единственным членом НАТО, не одобрявшим вступление в альянс Финляндии и Швеции, теперь готова поддержать кандидатуры этих стран. В своем выступлении Столтенберг сказал, что вопросы Турции к Швеции и Финляндии сняты и лидеры трех стран подписали меморандум о поддержке Турцией вступления стран в НАТО.

Реджеп Эрдоган Иван Шилов © ИА REGNUM

Столтенберг объявил, что в рамках соглашения Анкара добилась от Швеции и Финляндии обещания об экстрадиции обвиненных Стамбулом в терроризме мигрантов обратно в Турцию. Турецкое правительство в официальном комментарии заявило, что «получило то, чего хотело» на переговорах со Швецией и Финляндией.

Пользователи азербайджанских социальных сетей имеют разные взгляды на это событие.

@moynomernumber: «Запрыгнули на горящий от энергетического кризиса поезд».

Эльдар Тит: «Гоухом в НАТО. Балтийское море полностью будет принадлежать НАТО».

В одном из чатов новостного телеграм-канала «AZERBAIJANI ARMED FORCES» подписчики ведут диалог:

Dmitriy Ponomarev: «Ну что, где те хейтеры, которые Эрдогана обзывали всеми словами, Турцию оскорбляли. Я был уверен, Эрдоган додавит свои интересы и в свою пользу провернёт. Браво, Эрдоган, Турция превращается в лидирующую страну».

Murad поддерживает и добавляет свой комментарий:

@thuglifeey: »Я противник Эрдогана, но тут он правильно сделал и отстоял интересы страны».

Эмиль тоже присоединяется:

@emil0077: «Эрдоган играет в свою игру … В РФ заходит с огромным количеством проектов, для граждан РФ делает льготные цены на отдых, с Западом налаживает связь и т.д. Восток дело тонкое».

Sturmbannführer: «Обстоятельства диктуют политику Турции. Если бы Эрдоган присоединился к санкциям, то уничтожил бы экономику своей страны, там и так всё печально. А так, украинцы воюют, Европа терпит ущерб от санкций, США платит и продвигает интересы».

Финляндия и Швеция Nato.int

Авторы тг-канала «Голос у моря» публикуют пост:

«Эталонная, конечно, у современной Турции внешняя политика: все прагматично и исключительно в своих интересах. По-хорошему завидую. Из каждой внешнеполитической ситуации выжимают максимальный результат в свою пользу. Эрдогану осталось только вернуться в программу поставок по F-35 — и можно спокойно побеждать на выборах в 2023 г.»

@argynka_oskemen: «Турция молодец, но власть должна меняться».

Rauf Isfendiyarli: «Не победит он на выборах, очень мало шансов».

Нурик @Maddog1750: «Эрдоган ни капли не переборщил, все по справедливости требовал, поэтому ему и уступили. А насчёт интересов, так любая страна в первую очередь заботится о собственных интересах, и это вполне нормально — Турции даже не предъявляют за то, что они не подключаются к санкциям против РФ (по крайней мере, публично) потому что они дали полный анализ того, что эти санкции навредят самой Турции на много больше, чем РФ».

Глава НАТО Столтенберг: «Швеция и Финляндия будут приняты в НАТО уже сегодня».

T A: «Как примут шведов и финнов в НАТО, так можно и договорённости с турками забыть. Выборы в Швеции в сентябре 2022, а в Финляндии — весной 2023. Придёт новое правительство и скажет, что они ни при чём».

Atash @aalekperov: «Я бы очень сдержанно относился к торгу Эрдогана. По сути, кроме снятия эмбарго, ничего толком Турция не добилась. Ну разве что про неё начали говорить все кому не лень за последнее время».

Alchin Alayev: «А чего Турция должна была добиться? Эмбарго сняли, дали обязательства не поддерживать РПК и других нехороших ребят, будут возвращать обратно тех мигрантов, которые обвиняются в Турции в терроризме и т.д. Принятие Швеции и Финляндии в НАТО пройдет поэтапно, а не так, как раньше планировали, одним махом. Наверное, это одна из гарантий, данных Эрдогану, но думаю есть и другие какие-то гарантии, просто на слово им он не поверит!».

Член Партии народного фронта Азербайджана пишет на своей странице в Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ):

Alı Rza: «Турция сняла напряжение. И НАТО подошло к России, несмотря на претензии Путина вернуть Альянс к границам еще в эпоху СССР. Наверное, сейчас Путин говорит «ах, Эрдоган» и бьет его по коленям».