Вашингтон, 29 июня, 2022, 19:51 — ИА Регнум. Министры обороны США и Украины Ллойд Остин и Алексей Резников провели телефонный разговор, обсудив предоставление Штатами оружия Киеву, сообщает 29 июня пресс-служба Пентагона.

(сс) Senior Airman Perry Aston Ллойд Остин

«Министр Остин предоставил новую информацию касательно усилий США по оказанию военной помощи», а также обсудил, какое влияние помощь Вашингтона оказывает на поле боя, отмечается в пресс-релизе.

Остин и Резников также обсудили планы по проведению четвертого заседания контактной группы по поставкам оружия Украине, которое должно пройти в июле.

Как сообщало ИА REGNUM, госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой способы ускорить поставку тяжёлых вооружений на Украину.