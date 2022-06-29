Лос-Анджелес, США, , 19:08 — REGNUM Актёр Крис Хемсворт и режиссёр Тайка Вайтити ответили на вопрос о возможном появлении персонажа Локи в исполнении Тома Хиддлстона в кинокомиксе «Тор: Любовь и гром». Об этом 29 июня пишет портал CinemaBlend.

Локи — главный злодей Цитата из к/ф «Мстители» реж Джосс Уидон. 2012. США

Хемсворт и Вайтити заверили, что Локи не появится в новом фильме о Торе. Актёр и режиссёр объяснили, что этого героя слишком часто убивали, но он вновь появлялся — подобное развитие событий уже невозможно и лишено смысла в картине «Тор: Любовь и гром».

По сюжету, Локи героически погиб в фильме «Мстители: Война бесконечности», выступив против Таноса. Однако в сериале «Локи» для Disney Plus зрителям рассказывают, как версия бога обмана 2012 года сбежала с помощью Тессеракта в параллельную временную линию. Это произошло, когда супергерои Marvel возвращались в прошлое, чтобы собрать Камни Бесконечности.

ИА REGNUM напоминает, что премьера «Тор: Любовь и гром» состоится в США 8 июля 2022 года. По сюжету, Джейн Фостер (Натали Портман) берет на себя обязанности Бога-громовержца и становится обладательницей молота Мьёльнира.

Читайте ранее в этом сюжете: Тайка Вайтити вырезал танцевальную сцену под песню Кейт Буш в новом «Торе»