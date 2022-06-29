29 июня 2022 | Время чтения 3 мин

В социальных сетях обсудили сообщение газеты Bild о том, что прекращение поставок российского газа в Германию привело бы к падению немецкой экономики на 12,5% в годовом исчислении.

Анна Царькова, , 19:21 — REGNUM Прекращение поставок российского газа в Германию привело бы к падению немецкой экономики на 12,5% в годовом исчислении. Об этом сообщает газета Bild со ссылкой на результаты исследования Ассоциации баварского бизнеса.

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Согласно результатам исследования, одними из наиболее пострадавших станут стекольная, сталелитейная и пищевая отрасли промышленности. По мнению экспертов, общие потери за вторую половину 2022 года могут достичь 193 млрд евро.

Новость обсудили в мессенджере Telegram, а также в социальной сети «ВКонтакте».

«Что-то не жаль. Это им за оружие и санкции», — отреагировала Ульяна С.

«Не останавливайтесь, нацисты, только не останавливайтесь. Сжирайте друг друга зимой», — не выдержал Владимир Ш.

«У фрицев производство уже просело на 35%. Правильной дорогой идут бюргеры ради американцев», — добавил Владимир Р.

«Смешно, Шольц, правда?» — поинтересовался Вася Д.

«Зато накажут этих проклятых русских», — иронизирует Ольга Т.

«Самое интересное, что Запад даже во время своего надвигающегося кризиса думает о том, как бы больнее ужалить Россию!..» — отметил Поликарп Сигизмундович.

«Нужно потерпеть. Ради дружбы с Америкой», — с сарказмом пишет Алекс Н.

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«Это вам за наши 90-е!!! Жрите большой ложкой!!!» — написала Mira M.

«Ну всё, немцы будут ездить в Россию на заработки, отсылая по почте посылки с газовыми баллонами!» — с юмором отреагировал Евгений С.

«Ой, а кто же будет содержать лимитрофов в таком случае?» — задалась вопросом Фарида А.

«Честно говоря, одно желание, чтобы у них там был полный крах», — пишет Dmitrii.

«Мне кажется, что Европа готовит своё население к третьей мировой войне. Куда денутся эти безработные, если им не предложат ничего, кроме военной формы и автомата?» — не понимает «НеZнайка на Луне».

«Кошмар какой. Из-за идиотов-правителей страдать будут обычные люди. Неправильная дерьмократия — народ выбрать может, а снять — нет», — отреагировал Александр.

«Ну когда же уже? Сил нет ждать!» — с сарказмом пишет «Данс Олдэй».

«НАДО срочно перекрыть ВСЁ!» — призвала «Снегурочка Frozen».

«Но то такое… Зачем обращать внимание на заявления и обеспокоенности России? Ведь у неё всего лишь 2% от мирового ВВП», — смеется ZV.

«Во они к трубе-то присосались там», — шутит Андрей S.

«И до сих пор там большинство за поставки оружия на Украину и санкции против России? И хочется посочувствовать людям, но не выходит», — прокомментировала Maria V.

«А если учесть, что Германия является ещё и основным донором ЕС, то младоевропейцам стоит задуматься о своём будущем…» — написала Агния.

«Вот и отлично! Надо активней покупателей на газ искать, а спонсорам украинцев кран прикрывать», — призвал Андрей П.

«Это 12,5% реальной экономики, а не дутых услуг. А насколько важна реальная экономика, показала Россия, нагнув весь Запад, имея всего 2% от мировой. Потому что эти 2% оказались настоящими», — отреагировал Дмитрий.

«Шольц — крутой. Всё о народе заботится», — иронизирует Alex V.

«Бумеранг не заставит себя ждать! Поделом!» — пишет shuma1961.

«Это цена свободы, которую должен заплатить Запад», — смеется Евгений.

«Давай, Европа, смелей стреляй себе в ногу! Ну или ещё куда-нибудь себе», — пошутил Андрей.

«Людей жалко, конечно. Но так им и надо. Может, тогда они осознают, кто ими управляет», — отметил Mergen.

«Вперед в светлое будущее, господа бюргеры», — отреагировал Insomnia.

«Кто-то говорил, русофобия стоит дорого… Не врал…» — подытожила Jeanne.