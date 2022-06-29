Вашингтон, , 19:41 — REGNUM Администрация президента США Джо Байдена якобы не подкупала Турцию, чтобы та после долгих колебаний одобрила вступление Швеции и Финляндии в НАТО, сообщает 29 июня пресс-пул Белого дома.

Белый дом

Отмечается, что три представителя администрации высокого ранга, имена которых не называются, рассказали, что Белый дом «ничего не предлагали Турции, чтобы добиться отказа [турецкого президента Реджепа Тайипа] Эрдогана от возражений по поводу присоединения Швеции и Финляндии к альянсу».

Администрации Байдена также уверяет, что Турция ничего не запрашивала взамен на свое согласие.

При этом один из источников сообщил, что США и Турция до сих пор ведут переговоры по поставкам истребителей F-16, однако окончательное решение остается за Конгрессом США.

Напомним, Пентагон полностью поддерживает запрос Турции на обновление парка истребителей F-16 турецких ВВС. Об этом заявила 29 июня помощник министра обороны США по международной безопасности Селеста Уолландер в ходе брифинга на полях саммита НАТО.

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