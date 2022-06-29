Донецк, 29 июня, 2022, 18:57 — ИА Регнум. Между Донецкой Народной Республикой и Украиной состоялся масштабный обмен пленными, сообщил 29 июня глава ДНР Денис Пушилин в своем телеграм-канале.

Dnr-online.ru Обмен пленными

По его словам, 144 пленных украинских боевика были обменяны на 144 бойца Народной милиции и военнослужащих ВС России.

Кроме того, Пушилин указал, что «у врага оказались очень ценные военнослужащие».

«Сегодня 144 бойца Донецкой Народной Республики и Российской Федерации, попавших в плен к противнику, мы возвращаем домой.

Мы передали Киеву столько же пленных из вооруженных формирований Украины, большинство из которых ранены. Несколько из них — рядовые националистических батальонов, их состояние плачевное: ранения тяжелые, с ампутацией конечностей и прочими осложнениями.

При этом наша основная задача — спасение бойцов, принимавших участие в освободительной спецоперации. У врага оказались очень ценные военнослужащие. Среди освобожденных есть мобилизованные, которые при разных обстоятельствах попали в плен. Большинство из них ранены, и им необходима срочная квалифицированная медицинская помощь. Желаю им скорейшего выздоровления», — написал Пушилин.