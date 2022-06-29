Архангельск, , 22:06 — REGNUM В Архангельске стартовал V Международный форум «Судостроение в Арктике». На пленарной сессии на тему «Государственная политика в судостроительной промышленности» обсудили вопросы перспектив Северного морского пути (СМП), а также судостроения и судоремонта. В обсуждении приняли участие губернатор Архангельской области Александр Цыбульский и заместитель министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Анатолий Бобраков. Об этом сообщает пресс-центр правительства Архангельской области.

V Международный форум «Судостроение в Арктике» в Архангельске Пресс-центр правительства Архангельской области©©

Глава Архангельской области Александр Цыбульский отметил, что развитие стратегически важного для страны Северного морского пути делает неизбежным и развитие портовой инфраструктуры. Увеличивающийся товарооборот уже сейчас указывает на необходимость строительства новых портов и увеличению объемов перевалки через существующие терминалы.

«Я, как руководитель территории, где есть конкурентные портовые мощности, вижу растущий интерес инвесторов и к развитию действующих мощностей, и к реализации новых проектов <…> В перспективе планируется возрождение порта в Онеге и создание там производственно-портового кластера. Мы понимаем, что сегодня те мощности, которые есть, не позволяют судовладельцам оперативно отправлять свои грузы», — сказал Александр Цыбульский.

Глава региона отметил, что толчком к более интенсивному развитию портовых комплексов может стать расширение мер государственной поддержки, которые в том числе позволят нарастить доковые мощности, необходимые для обеспечения ремонта морских судов.

«Само развитие отрасли не вызывает опасений, но мы при этом упускаем из виду важный вопрос судоремонта средних малотоннажных судов, больше половины которых до последнего времени обслуживались в зарубежных портах. Сегодня ситуация складывается таким образом, что европейские порты для российских судовладельцев в ближайшее время будут точно закрыты <…> Порты в Индии и Индонезии существенно повысили плату за обслуживание, и мы в этом плане сегодня испытываем серьезный дефицит, который может иметь отложенный эффект. Если привести статистику графика ремонта на наших мощностях, то ещё примерно полтора года назад запись была на три — четыре месяца вперед, в начале этого года — за семь — восемь месяцев, а уже сейчас предприятия принимают заказы на ремонт и обслуживание на вторую половину 2024 года. Поэтому нужно дополнительно рассмотреть возможность расширения программы льготного лизинга, в том числе на приобретение доковой инфраструктуры — это важно с учетом растущих запросов», — отметил Александр Цыбульский.

«Объем грузооборота по СМП до 2024 года должен составить 80 миллионов тонн, а к 2030 году — минимум 150 миллионов тонн. Это техническое задание для всех отраслей, в том числе и для судостроения и судоремонта <…> Мы посчитали вклад этой транспортной артерии до 2035 года в развитие нашей страны. Это 35 триллионов рублей ВВП, 13,5 триллиона рублей доходов федерального бюджета. Это транспортировка товаров на 100 миллиардов долларов год. И эти товары будут произведены в Арктике уже в ближайшие годы. Безусловно, судостроители и компании, занимающиеся судоремонтом, должны ориентироваться на эти показатели. Строить новый флот и модернизировать текущий, безусловно, нужно с применением мер государственной поддержки. Мы готовы оказывать максимальное содействие верфям, предоставлять действующие меры господдержки и разрабатывать новые, оперативно реагируя на запросы отрасли», — заявил Анатолий Бобраков.

Губернатор Архангельской области в ходе пленарного заседания форума отметил, что заявка завода «Красная Кузница» по строительству дока мощностью 5000 тонн стала одним из приоритетных проектов для финансирования в рамках «Доковой программы».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что V Форум «Судостроение в Арктике» проходит в период с 29 по 30 июня в Архангельске.