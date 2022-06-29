Вашингтон, , 18:53 — REGNUM Когда и на каких условиях прекратить боевые действия на Украине, должен решать её президент Владимир Зеленский, заявил 29 июня представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби в интервью CNN.

Владимир Зеленский Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Джон Кирби «Что является победой, будет определять президент Зеленский. Он определит, что это будет для его страны».

Американский чиновник изложил своё видение роли Вашингтона в вопросе Украины и её теперешней ситуации. Оказывается, США стараются «обеспечить ему (Зеленскому — прим. ИА REGNUM) возможность защищать себя».

Сказать, что в Вашингтоне полны пессимизма в отношении позиций украинской армии нельзя, отметил Кирби. Как нельзя исключать, что ВСУ не могут наступать и только способны обороняться.

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