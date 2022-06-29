Вашингтон, 29 июня, 2022, 18:53 — ИА Регнум. Когда и на каких условиях прекратить боевые действия на Украине, должен решать её президент Владимир Зеленский, заявил 29 июня представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби в интервью CNN.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Владимир Зеленский

Джон Кирби «Что является победой, будет определять президент Зеленский. Он определит, что это будет для его страны».

Американский чиновник изложил своё видение роли Вашингтона в вопросе Украины и её теперешней ситуации. Оказывается, США стараются «обеспечить ему (Зеленскому — прим. ИА REGNUM) возможность защищать себя».

Сказать, что в Вашингтоне полны пессимизма в отношении позиций украинской армии нельзя, отметил Кирби. Как нельзя исключать, что ВСУ не могут наступать и только способны обороняться.