В Белом доме говорят, что Зеленский будет решать, когда прекращать воевать
Вашингтон, 29 июня, 2022, 18:53 — ИА Регнум. Когда и на каких условиях прекратить боевые действия на Украине, должен решать её президент Владимир Зеленский, заявил 29 июня представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби в интервью CNN.
Александр Горбаруков ИА REGNUM
Владимир Зеленский
«Что является победой, будет определять президент Зеленский. Он определит, что это будет для его страны».
Американский чиновник изложил своё видение роли Вашингтона в вопросе Украины и её теперешней ситуации. Оказывается, США стараются «обеспечить ему (Зеленскому — прим. ИА REGNUM) возможность защищать себя».
Сказать, что в Вашингтоне полны пессимизма в отношении позиций украинской армии нельзя, отметил Кирби. Как нельзя исключать, что ВСУ не могут наступать и только способны обороняться.