Владимир, , 18:48 — REGNUM Председатель правительства РФ Михаил Мишустин 29 июня посетил технопарк «Русклимат ИКСЭл» в городе Киржаче Владимирской области, сообщает ИА REGNUM.

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Технопарк был создан торгово-производственным холдингом «Русклимат» в 2014 году. Сегодня он насчитывает девять предприятий и около 2,5 тысячи сотрудников. Резиденты технопарка производят климатическое оборудование и комплектующие к нему, тепловую и вентиляционную технику. По ряду наименований товаров, которые выпускаются на территории «Русклимат ИКСЭл», локализация производства достигает 99%.

На территории технопарка реализуется проект по строительству нового производственного корпуса, в котором планируется разместить завод по производству промышленного вентиляционного оборудования. Данный проект включён в перечень наиболее крупных и социально значимых проектов Центрального федерального округа.

Среди резидентов технопарка — филиал Ижевского завода тепловой техники (ИЗТТ), производственное предприятие «Вентинжмаш», промышленная группа Royal Thermo.