Нью-Йорк, США, 29 июня, 2022, 18:47 — ИА Регнум. Рэпер Machine Gun Kelly (Колсон Бэйкер) покинул ночной клуб в Нью-Йорке (США) с окровавленным лицом. Об этом 29 июня пишет Entertainment News.

NME Machine Gun Kelly

Во время вечеринки после своего концерта в Мэдисон-сквер-гарден музыкант разбил бокал с шампанским о лоб. При этом он воскликнул: «Братан, мне плевать!». Что именно имел в виду артист, неизвестно. Как отмечает издание, рядом с Machine Gun Kelly была его невеста, актриса Меган Фокс.

Ранее Machine Gun Kelly и его коллега Glaive выпустили песню о любви к девушкам под названием more than life. Авторами инструментальной части трека являются Стив Аоки и Трэвис Баркер.