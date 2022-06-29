Вашингтон, , 18:56 — REGNUM Белый дом вряд ли предпримет кардинальные меры ради защиты права на аборт, о чем просят демократы, сообщает 29 июня Reuters со ссылкой на интервью с представителями администрации президента США Джо Байдена.

Джо Байден Gage Skidmore

После того как Верховный суд отменил постановление от 1973 года, которое делало на федеральном уровне аборты законными, Байден раскритиковал консервативно настроенных судей, но добавил, что в арсенале Белого дома находится слишком мало инструментов для того, чтобы исполнительным указом защитить репродуктивные права женщин.

После этого некоторые демократы предложили президенту расширить состав Верховного суда, изменить правила «филибастера», построить больше клиник для абортов на федеральных землях, объявить чрезвычайное положение и многое другое.

Более 30 демократов в Сенате призвали Байдена «дать отпор» и предпринять «смелые действия» для «национального ответа» суду.

Однако Белый дом не идет на радикальные шаги, отмечает издание, и призывает самих избирателей и членов Конгресса дать отпор судьям. Планы Белого дома при этом ограничиваются рядом исполнительных действий, а также обещанием защитить тех женщин, которые намерены приехать в демократические штаты для операции по прерыванию беременности.

Напомним, отмена постановления от 1973 Верховным судом не запрещает аборты как таковые. Своим решением суд предоставил данный вопрос на рассмотрение штатов. Теперь каждый штат может принимать свои собственные законы касательно абортов.

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