Москва, , 18:32 — REGNUM «Популяция сёмги находится на крайне низком уровне, вопрос с этой рыбой надо решать в комплексе, но любое решение не наполнит прилавки дикой сёмгой. Сёмга должна вылавливаться только в рамках любительско-спортивного рыболовства. Я за полный запрет промысла дикой сёмги» — заявил председатель Союза рыболовецких колхозов Белого моря Андрей Заика в интервью ИА REGNUM.

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«Вводить полный запрет вылова сёмги надо занимаясь параллельно восстановлением ее численности. Ее поголовье должно быть увеличено в несколько раз, и тогда право ее ловить получат люди, которые за это или заплатят деньги, или местные жители. Но нужно контролировать, чтобы выловленная сёмга не пошла на продажу» — уточнил рыбопромышленник.

Председатель Союза считает, что сёмгу вылавливают больше, чем показывает статистика, но этим уловом занимаются оптовые скупщики рыбы.

«А с сёмгой на прилавках проблемы нет — ее в Мурманске выращивают в достаточном количестве, сёмга везде есть» — считает Заика.