Москва, 29 июня 2022, 18:32 — REGNUM «Популяция сёмги находится на крайне низком уровне, вопрос с этой рыбой надо решать в комплексе, но любое решение не наполнит прилавки дикой сёмгой. Сёмга должна вылавливаться только в рамках любительско-спортивного рыболовства. Я за полный запрет промысла дикой сёмги» — заявил председатель Союза рыболовецких колхозов Белого моря Андрей Заика в интервью ИА REGNUM.
Председатель Союза считает, что сёмгу вылавливают больше, чем показывает статистика, но этим уловом занимаются оптовые скупщики рыбы.